«Единая Россия» не выявила серьезных нарушений в ходе праймериз

Невские Новости / Александр Гришин

Партия "Единая Россия" получила десять сообщений о возможных нарушениях в ходе праймериз, сообщается в официальном Telegram-канале.

Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не зафиксировано, отметили в "ЕР". Жалобы поступают из регионов, где изначально была высокая конкуренция между кандидатами.

"В региональные оргкомитеты в Тыве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка", — говорится в сообщении.

Все ситуации будут рассмотрены дополнительно, партия проведет разбирательство и примет жесткие меры, если проверки покажут нарушение.