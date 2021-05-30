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"Единая Россия" не выявила серьезных нарушений в ходе праймериз

Политика
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«Единая Россия» не выявила серьезных нарушений в ходе праймериз
Невские Новости  / Александр Гришин

Партия "Единая Россия" получила десять сообщений о возможных нарушениях в ходе праймериз, сообщается в официальном Telegram-канале.

Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не зафиксировано, отметили в "ЕР". Жалобы поступают из регионов, где изначально была высокая конкуренция между кандидатами.

"В региональные оргкомитеты в Тыве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка", — говорится в сообщении.

Все ситуации будут рассмотрены дополнительно, партия проведет разбирательство и примет жесткие меры, если проверки покажут нарушение.

#выборы #праймериз #единая россия
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