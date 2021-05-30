Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в отеле

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта скончался в отеле на острове Ко-Липе.

Сын 45-летнего дипломата сообщил, что накануне отец не жаловался на самочувствие, но ночью проснулся с признаками отравления и упал без сознания. Тело отвезли на вскрытие в местную больницу, после чего доставили в полицейский госпиталь для установления причины смерти. По данным правоохранителей, следов насильственной смерти обнаружено не было.

МИД Украины выразил соболезнования родным и близким Бешты. В 2015 году он занял пост посла Украины в Таиланде, а с 2017 года также являлся официальным представителем страны в Мьянме и Лаосе.