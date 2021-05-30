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Ученые из США создали инновационный препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера

Наука
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Ученые из США создали инновационный препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера
wikipedia.org  / G.Garitan / CC BY-SA 4.0

Препарат, эффективно проявивший себя в лечении болезни Альцгеймера, создали ученые. За разработку взялись специалисты из США.

Клинические исследования лекарства показали, что оно замедляет процесс когнитивного снижения у больных, которые получили медикамент на раннем этапе заболевания, передает портал MedikForum. Если лекарство пройдет регистрацию в Великобритании в этом году, то его предложат Национальной службе здравоохранения уже в 2022 году.

Лекарство воздействует на белок, который накапливается в головном мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера. Препарат необходимо вводить внутривенно с помощью капельницы. Курс лечения с его применением должен длиться не менее четырех месяцев.

#сша #ученые #болезнь альцгеймера
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