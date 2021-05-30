Воры в Индии украли 300 ампул детских вакцин, вместо препаратов от COVID-19

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Преступники пробрались в больницу города Улхаснагар в индийском штате Махараштра и похитили 300 ампул с разными детскими вакцинами, приняв их за препараты от коронавируса.

Злоумышленники хотели украсть вакцину Covishield из лаборатории, но не знали, как она выглядит. Вместо нее, они забрали с собой почти 300 доз различных детских вакцин, на которых стояли наклейки компании Serum Institute of India. Эта компания производит препараты от коронавируса.

О краже сообщили работники лаборатории. Придя на работу, они заметили разбросанные по полу флаконы от вакцин. После проверки они не досчитались 25 ампул противотуберкулезных вакцин, 17 ампул от коклюша, 13 ампул от столбняка, 15 ампул от полиомиелита, 30 ампул от краснухи и 270 ампул от ротавируса.