И целой политики мало: в предвыборную гонку во Франции вмешался футбол

Уже совсем скоро Франция выберет 26-го президента страны. На этом фоне потенциальные кандидаты на высший государственный пост во всю мощь развернули свои предвыборные кампании.
Эксперты предполагают, что основная битва в 2022 году развернется между нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Позиции двух политиков расходятся по ряду ключевых вопросов, среди которых — интеграция в Евросоюз, отношение к России и миграционное законодательство. Последняя тема стоит наиболее остро: если Макрон выступает за «мультикультурализм», то Ле Пен призывает выслать мигрантов из Франции.
Ожесточенное соперничество не оставило в стороне и спорт, который, впрочем, давно уже перестал быть «вне политики». Глава французской федерации футбола Ноэль Ле Граэ пошел на поводу у партии Ле Пен и забраковал новый гимн к Чемпионату Европы — 2020 (перенесен из-за коронавируса на июнь 2021 года).
Не исключено, что Марин Ле Пен попытается использовать конфликт вокруг грядущего турнира в своих интересах.
Что не так с Юссуфой?
Главной песней будущего чемпионата должна была стать композиция «Напиши мое имя синим цветом» (фр. Ecris mon nom en Bleu) французского рэпера Юссуфа (Youssoupha). Клип к ней был опубликован 19 мая 2021 года на официальном YouTube-канале Федерации футбола Франции.
Однако на днях Ноэль де Граэ неожиданно заявил, что произведение Юссуфа вовсе и не планировалось брать в качестве футбольного гимна. По его утверждению, песню выбирали «молодые сотрудники отдела коммуникаций».
Тем не менее видео до сих пор красуется в соцсетях федерации. В комментариях пользователи недоумевают: если это не тот самый гимн к чемпионату, то почему его не удалили?
Под сомнение слова французского бизнесмена поставили и эксперты. По мнению журналиста издания So Foot Николаса Кссис-Мартова, федерация вряд ли станет заказывать еще одну песню перед турниром.
«Я был бы удивлен тем, что старший менеджер федерации не одобрил эту песню, особенно потому, что они заплатили бы Юссуфу», — передает его слова газета Politico.
Вероятно, истинная причина состоит в непреклонной позиции ультраправых лидеров, которые неоднократно высказывали свое негативное отношение к автору музыки — 41-летнему скандальному рэперу африканского происхождения Юссуфе.
Так, например, на днях руководитель «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала отказаться от гимна, назвав высказывания рэпера «оскорбительными и возмутительными».
«Я обращаюсь к Федерации футбола Франции: еще есть время отказаться от выбора рэпера Юссуфа, чьи оскорбительные и возмутительные высказывания шокируют многих французов. Ценности спорта, популярное празднование европейского футбола заслуживают большего», — написала она в Twitter.
Je dis à la Fédération française de football : il est encore temps de renoncer au choix du rappeur Youssoupha, dont les propos insultants et outranciers choquent bon nombre de Français.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 21, 2021
Les valeurs du sport, la belle fête populaire qu’est l’Euro de football méritent mieux. MLP
Впрочем, в самой композиции ничего обидного не говорится. Напротив, в Ecris mon nom en Bleu рэпер в высокопарных тонах призывает французов болеть за игроков в темно-синей форме.
«Напиши мое имя синим,
Кричи мое имя синим,
Обратите внимание», — читает рэп Юссуфа.
Écris mon nom en Bleu,— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2021
Crie mon nom en Bleu ! ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/KErYY40a6j
На самом деле ультраправых политиков возмущает более раннее творчество артиста, ведь тогда Юссуфа еще не стеснялся в выражениях. Пару нелестных замечаний он оставил и в сторону лично Ле Пен.
А в конце марта 2009 года на него пожаловался ультраправый телевизионный эксперт Эрик Зиммур, которого во Франции воспринимают как альтернативу Ле Пен. В обвинении указывались «преступная угроза и публичное оскорбление» его персоны в песне A force de le dire («Силы сказать»), в которой рэпер окрестил Зиммура «аферистом».
Visiblement, Éric Zemmour ne laisse pas la jeunesse indifferente ! Passage de #Zemmour devant un bar du XVe, cet après-midi. @ZemmourEric pic.twitter.com/uCGeeNaA2O— L’Étudiant Libre (@LEtudiant_Libre) May 28, 2021
Однако судебное дело все же выиграл Юссуфа: Верховный суд Франции постановил, что его слова «не выходили за допустимые пределы с точки зрения свободы художественного выражения».
«Не имеет значения, о чем гимн. Речь идет о том, что [Юссуфа] представляет: он является символом анти-Франции, презрения к Франции. В то время, когда люди ищут ценности, ссылки, нам нужен кто-то, кто любит Францию», — убежден депутат Национального совета партии в Европейском парламенте Жан-Лин Лакапель.
Оскорбления в адрес Ле Пен также осудила министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа. В свою очередь французский министр спорта Роксана Маракиняну встала на сторону рэпера, который, по ее словам, самоотверженно ведет антирасистскую кампанию.
«У него есть убеждения, он говорит с молодежью. Эта песня способствует разнообразию. Разнообразие нашей футбольной команды, которая собирается вокруг одной футболки, одного французского флага, это великолепно и соответствует ценностям футбола», — отметила она.
Политические выгоды
По утверждению экспертов Politico, атака Марин Ле Пен и ее партии на французского рэпера не случайна. Сейчас кандидат в президенты стремится использовать любой повод, чтобы нарастить силы перед выборной кампанией 2022 года и заручиться поддержкой широкого круга избирателей.
Примечательно, что французская сборная состоит в основном из игроков-иммигрантов. Именно поэтому она долгое время считалась оплотом разнообразия и примером того, как могут различные сообщества vivre ensemble («уживаться вместе»). С другой стороны — тема представляет собой широкое поле для бурных дискуссий политиков.