И целой политики мало: в предвыборную гонку во Франции вмешался футбол

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Уже совсем скоро Франция выберет 26-го президента страны. На этом фоне потенциальные кандидаты на высший государственный пост во всю мощь развернули свои предвыборные кампании.

Эксперты предполагают, что основная битва в 2022 году развернется между нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Позиции двух политиков расходятся по ряду ключевых вопросов, среди которых — интеграция в Евросоюз, отношение к России и миграционное законодательство. Последняя тема стоит наиболее остро: если Макрон выступает за «мультикультурализм», то Ле Пен призывает выслать мигрантов из Франции.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ожесточенное соперничество не оставило в стороне и спорт, который, впрочем, давно уже перестал быть «вне политики». Глава французской федерации футбола Ноэль Ле Граэ пошел на поводу у партии Ле Пен и забраковал новый гимн к Чемпионату Европы — 2020 (перенесен из-за коронавируса на июнь 2021 года).

Не исключено, что Марин Ле Пен попытается использовать конфликт вокруг грядущего турнира в своих интересах.

Что не так с Юссуфой?

Главной песней будущего чемпионата должна была стать композиция «Напиши мое имя синим цветом» (фр. Ecris mon nom en Bleu) французского рэпера Юссуфа (Youssoupha). Клип к ней был опубликован 19 мая 2021 года на официальном YouTube-канале Федерации футбола Франции.

Однако на днях Ноэль де Граэ неожиданно заявил, что произведение Юссуфа вовсе и не планировалось брать в качестве футбольного гимна. По его утверждению, песню выбирали «молодые сотрудники отдела коммуникаций».

Тем не менее видео до сих пор красуется в соцсетях федерации. В комментариях пользователи недоумевают: если это не тот самый гимн к чемпионату, то почему его не удалили?

Под сомнение слова французского бизнесмена поставили и эксперты. По мнению журналиста издания So Foot Николаса Кссис-Мартова, федерация вряд ли станет заказывать еще одну песню перед турниром.

«Я был бы удивлен тем, что старший менеджер федерации не одобрил эту песню, особенно потому, что они заплатили бы Юссуфу», — передает его слова газета Politico.

Вероятно, истинная причина состоит в непреклонной позиции ультраправых лидеров, которые неоднократно высказывали свое негативное отношение к автору музыки — 41-летнему скандальному рэперу африканского происхождения Юссуфе.

ТАСС / Yves Carpentier / Zuma

Так, например, на днях руководитель «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала отказаться от гимна, назвав высказывания рэпера «оскорбительными и возмутительными».

«Я обращаюсь к Федерации футбола Франции: еще есть время отказаться от выбора рэпера Юссуфа, чьи оскорбительные и возмутительные высказывания шокируют многих французов. Ценности спорта, популярное празднование европейского футбола заслуживают большего», — написала она в Twitter.

Je dis à la Fédération française de football : il est encore temps de renoncer au choix du rappeur Youssoupha, dont les propos insultants et outranciers choquent bon nombre de Français.



Les valeurs du sport, la belle fête populaire qu’est l’Euro de football méritent mieux. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 21, 2021

Впрочем, в самой композиции ничего обидного не говорится. Напротив, в Ecris mon nom en Bleu рэпер в высокопарных тонах призывает французов болеть за игроков в темно-синей форме.

«Напиши мое имя синим,

Кричи мое имя синим,

Обратите внимание», — читает рэп Юссуфа.

Écris mon nom en Bleu,

Crie mon nom en Bleu ! ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/KErYY40a6j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2021

На самом деле ультраправых политиков возмущает более раннее творчество артиста, ведь тогда Юссуфа еще не стеснялся в выражениях. Пару нелестных замечаний он оставил и в сторону лично Ле Пен.

А в конце марта 2009 года на него пожаловался ультраправый телевизионный эксперт Эрик Зиммур, которого во Франции воспринимают как альтернативу Ле Пен. В обвинении указывались «преступная угроза и публичное оскорбление» его персоны в песне A force de le dire («Силы сказать»), в которой рэпер окрестил Зиммура «аферистом».

Visiblement, Éric Zemmour ne laisse pas la jeunesse indifferente ! Passage de #Zemmour devant un bar du XVe, cet après-midi. @ZemmourEric pic.twitter.com/uCGeeNaA2O — L’Étudiant Libre (@LEtudiant_Libre) May 28, 2021

Однако судебное дело все же выиграл Юссуфа: Верховный суд Франции постановил, что его слова «не выходили за допустимые пределы с точки зрения свободы художественного выражения».

«Не имеет значения, о чем гимн. Речь идет о том, что [Юссуфа] представляет: он является символом анти-Франции, презрения к Франции. В то время, когда люди ищут ценности, ссылки, нам нужен кто-то, кто любит Францию», — убежден депутат Национального совета партии в Европейском парламенте Жан-Лин Лакапель.

Оскорбления в адрес Ле Пен также осудила министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа. В свою очередь французский министр спорта Роксана Маракиняну встала на сторону рэпера, который, по ее словам, самоотверженно ведет антирасистскую кампанию.

«У него есть убеждения, он говорит с молодежью. Эта песня способствует разнообразию. Разнообразие нашей футбольной команды, которая собирается вокруг одной футболки, одного французского флага, это великолепно и соответствует ценностям футбола», — отметила она.

twitter.com / @MLP_officiel

Политические выгоды

По утверждению экспертов Politico, атака Марин Ле Пен и ее партии на французского рэпера не случайна. Сейчас кандидат в президенты стремится использовать любой повод, чтобы нарастить силы перед выборной кампанией 2022 года и заручиться поддержкой широкого круга избирателей.

Примечательно, что французская сборная состоит в основном из игроков-иммигрантов. Именно поэтому она долгое время считалась оплотом разнообразия и примером того, как могут различные сообщества vivre ensemble («уживаться вместе»). С другой стороны — тема представляет собой широкое поле для бурных дискуссий политиков.