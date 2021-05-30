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Суточный ритм человека может повлиять на развитие депрессии

Общество
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Суточный ритм человека может повлиять на развитие депрессии
pixabay.com  / 

Формирование депрессивных расстройств зависит от множества факторов. Ученые выяснили, что к их числу относится и режим сна человека.

Группа американских специалистов из Университета Колорадо, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провела исследование, направленное на выявление взаимосвязи между режимом сна человека и формированием депрессии. Результаты научной работы были опубликованы в издании JAMA Psychiatry.

Согласно результатам прошлых экспериментов, люди-"совы" в два раза чаще страдают от депрессии. Учеными был организован эксперимент, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу. Участникам исследования предлагалось вставать и ложиться на час раньше, чем обычно. При этом все они ложились не раньше 23:00. В результате риск развития депрессии у этой категории снизился на 23%.

#здоровье #исследование #психология #депрессия
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