Писатель Пелевин лишился телефона после объятий с незнакомцем

Невские Новости / Александр Гришин

Молодой писатель Александр Пелевин стал жертвой вора. Инцидент произошел, когда литератор праздновал получение премии "Национальный бестселлер" за книгу "Покров-17".

Пелевин вызвал такси, а пока ждал его на улице, к нему подошел доброжелательный мужчина, обнял, а после сел в автомобиль и скрылся. Об этом писатель сообщил в своем Twitter. Пропажу телефона автор обнаружил только по пути домой. Теперь литератор собирается обратиться в правоохранительные органы.

Карманник пытался обокрасть слепого мужчину в подъезде жилого дома в Перми, передает сайт 360tv.ru. Сотрудники полиции в связи с этим инициировали проверку.