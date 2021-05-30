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Писатель Пелевин лишился телефона после объятий с незнакомцем

Происшествия
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Писатель Пелевин лишился телефона после объятий с незнакомцем
Невские Новости  / Александр Гришин

Молодой писатель Александр Пелевин стал жертвой вора. Инцидент произошел, когда литератор праздновал получение премии "Национальный бестселлер" за книгу "Покров-17".

Пелевин вызвал такси, а пока ждал его на улице, к нему подошел доброжелательный мужчина, обнял, а после сел в автомобиль и скрылся. Об этом писатель сообщил в своем Twitter. Пропажу телефона автор обнаружил только по пути домой. Теперь литератор собирается обратиться в правоохранительные органы.

Карманник пытался обокрасть слепого мужчину в подъезде жилого дома в Перми, передает сайт 360tv.ru. Сотрудники полиции в связи с этим инициировали проверку.

#петербург #кража #александр пелевин
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