Власти Греции продлили разрешение на приезд неограниченного числа граждан РФ до 7 июня

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Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд в страну неограниченного числа российских граждан при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Также россиян могут пустить в Грецию при наличии справки о перенесенном заболевании и о выявлении антител. Об этом сообщается в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

Это решение сохраняет в себе все условия, принятые 14 мая. Тогда власти страны отменили въездной порог в 4000 россиян. Продление вступает в силу с 31 мая и сохранит свою силу до 6 часов утра 7 июня.