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Заявление гендиректора "Белавиа" прокомментировали в Крыму

Политика
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Заявление гендиректора «Белавиа» прокомментировали в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец оценил слова гендиректора "Белавиа" Игоря Чергинца о полетах на полуостров.

В Крыму уверены, что компании подвернулся уникальный шанс стать первым иностранным авиаперевозчиком в регионе. Чегринец дал комментарий РИА Новости.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — подчеркнул собеседник издания.

Накануне гендиректор "Белавиа" заявил, что пока компания не планирует работать с крымским направлением. По его словам, сначала в Минске должно произойти "политическое признание Крыма как части России".

#крым #белоруссия #белавиа
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