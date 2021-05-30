Заявление гендиректора «Белавиа» прокомментировали в Крыму

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец оценил слова гендиректора "Белавиа" Игоря Чергинца о полетах на полуостров.

В Крыму уверены, что компании подвернулся уникальный шанс стать первым иностранным авиаперевозчиком в регионе. Чегринец дал комментарий РИА Новости.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — подчеркнул собеседник издания.

Накануне гендиректор "Белавиа" заявил, что пока компания не планирует работать с крымским направлением. По его словам, сначала в Минске должно произойти "политическое признание Крыма как части России".