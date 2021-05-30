В России могут начать установку алкозамков на автомобили

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Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД возможность внесения изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать алкозамки на машины определенной группы людей.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, такую меру целесообразно применять к водителям, которые ранее были пойманы за рулем в нетрезвом виде.

"Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", — сказал он.

Стоит отметить, что предлагается оборудовать все автомобили таких лиц специальными алкозамками. Установка будет производиться за счет нарушителя.