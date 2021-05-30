Россиянам напомнили о необходимом условии для «ухода» коронавируса из РФ

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Для создания коллективного иммунитета и искоренения COVID-19 в России очень важно участие всех граждан в вакцинации против инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр напомнил об ответственности каждого россиянина за свое здоровье и окружающих людей. У многих пациентов заболевание протекает тяжело и подчас бывает смертельным, это нужно остановить, заявил Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

В августе 2020 года российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас во всех регионах РФ проходит вакцинация несколькими препаратами против инфекции.