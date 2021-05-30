Политолог Сидоров объяснил смягчение позиции Вашингтона в отношении Москвы

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Вашингтон не намерен ссориться с Москвой в преддверии саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметил политолог Андрей Сидоров.

В настоящее время картина складывается следующим образом: США смягчают свою позицию, а их созники из Евросоюза — ужесточают, сказал политолог. По его словам, американцы вряд ли пойдут на ужесточение риторики в отношении Москвы.

"Для позиционирования Байдена особенно внутри страны очень важно было бы отметить, что Америка вернулась", — сказал Сидоров.

Тем самым Белый дом пытается продемонстрировать, что Байден как глобальный лидер тоже может говорить с Путиным, а все президентство бывшего американского лидера Дональда Трампа как бы нивелировано, уточнил эксперт.