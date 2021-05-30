Запуск автозавода «Аурус» состоится при участии Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин намерен принять участие в запуске автозавода "Аурус". Мероприятие состоится на следующей неделе.

Владимир Путин заявил об участии в запуске автозавода. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1". Для становления и популяризации завода глава государства сделал многое.

Производство "Аурус" запустят 31 мая в Татарстане президент республики Рустам Минниханов и глава минпромторга РФ Денис Мантуров. В мероприятии примут участие гости из ОАЭ, которы посетят цеха завода и познакомятся с функционалом первых моделей автомобилей.