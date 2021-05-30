Хмуров рассказал Манукяну, почему променял Голливуд на Россию

Кадр из фильма « Однажды преступив черту» /

Известный российский актер Михаил Хмуров стал гостем проекта "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном, в рамках которого признался, почему покинул Голливуд.

Популярный блогер пообщался с именитым актером о его карьере, голливудских и российских ролях. Хмуров рассказал историю своей судьбы и карьеры, которая началась в СССР. После съемок в нескольких фильмах в 1991 году он переехал в Соединенные Штаты, где некоторое время зарабатывал на хлеб таксистом.

Однако Хмурову повезло попасть на съемки в Голливуд, где он целых 17 лет играл в известных американских сериалах, таких как "Закон и порядок", "Клиент всегда мертв", "Военно-юридическая служба", "Щит" и другие. На съемочной площадке он работал рука об руку со звездами Энтони Хопкинсом и Райаном Гослингом.

Почему Хмуров в итоге променял Голливуд на родину и съемки с отечественными звездами, он сам рассказал в эфире шоу, выпуск которого появится вечером 30 мая на сайте Федерального агентства новостей.