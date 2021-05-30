Жителям Израиля сообщили о запрете на посещение России

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что с 31 мая Россия и Аргентина будут внесены в список стран, которые нельзя будет посещать гражданам еврейского государства.

Причиной этому послужила опасность распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства. В министерстве также уточнили, что, помимо упомянутых стран, в списке уже числятся Эфиопия, Бразилия, Индия, Турция, Мексика, ЮАР и Украина. Разрешения на въезд на территорию этих государств гражданам Израиля может выдать исключительно уполномоченная комиссия.