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Жителям Израиля сообщили о запрете на посещение России

Общество
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Жителям Израиля сообщили о запрете на посещение России
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что с 31 мая Россия и Аргентина будут внесены в список стран, которые нельзя будет посещать гражданам еврейского государства.

Причиной этому послужила опасность распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства. В министерстве также уточнили, что, помимо упомянутых стран, в списке уже числятся Эфиопия, Бразилия, Индия, Турция, Мексика, ЮАР и Украина. Разрешения на въезд на территорию этих государств гражданам Израиля может выдать исключительно уполномоченная комиссия.

#израиль #пандемия #коронавирус
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