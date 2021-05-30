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Жертвами стрельбы в Майами стали два человека

Происшествия
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Жертвами стрельбы в Майами стали два человека
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

Трое неизвестных открыли огонь по группе людей в банкетном зале в северо-восточной части Майами, два человека погибли, передают местные СМИ. 

Около 25 человек получили ранения. Характер повреждений не уточняется, информации о состоянии пострадавших пока не поступало. Известно только, что один человек находится в критическом состоянии, передает сайт 360tv.ru.

Личности злоумышленников пока не установлены. Причины, по которой преступники начали стрельбу, в настоящий момент устанавливаются. Очевидцы рассказали, что насчитали не менее 60 выстрелов. По предварительным данным, огонь открыли из окна движущегося автомобиля.

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