Песков опроверг информацию о совместном купании президентов России и Белоруссии в Сочи

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Президент России Владимир Путин не купался вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед переговорами в Сочи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии опубликовала фотографии купающегося Лукашенко. Искупаться ему предложил российский лидер.

"Сегодня нет", – ответил Песков на вопрос журналистов, купался ли Путин вместе с белорусским лидером.

Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая для встречи с президентом России. Лидеры двух государств общались более пяти часов.