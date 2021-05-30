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Песков опроверг информацию о совместном купании президентов России и Белоруссии в Сочи

Политика
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Песков опроверг информацию о совместном купании президентов России и Белоруссии в Сочи
Global Look Press  / Dmitry Golubovich

Президент России Владимир Путин не купался вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед переговорами в Сочи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии опубликовала фотографии купающегося Лукашенко. Искупаться ему предложил российский лидер.

"Сегодня нет", – ответил Песков на вопрос журналистов, купался ли Путин вместе с белорусским лидером.

Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая для встречи с президентом России. Лидеры двух государств общались более пяти часов.

#путин #песков #сочи #лукашенко
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