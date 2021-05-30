Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Тихо-тихо-тихо». Голая женщина случайно попала в эфир украинского телеканала

Ближнее зарубежье
41

«Тихо-тихо-тихо». На Украине голая женщина случайно попала в прямой эфир
pixabay.com  / PD

В эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную женщину. После инцидента ведущие новостной программы прервали трансляцию, сославшись на технические неполадки. Об этом сообщило издание УНИАН.

В вечернем выпуске журналисты телеканала «Украина» обсуждали прошедшую встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В какой-то момент они попытались связаться с российским коллегой Дмитрием Еловским, который является заместителем главного редактора телеканала «Дождь» . Однако собеседник из-за технических неполадок не услышал ведущих и не знал, что его подключили к прямому эфиру.

«Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу», — посетовал журналист.

После этого «оператор» Еловского попыталась найти причину перебоев со связью и перевернула камеру на себя — оказалось, что женщина за кадром была голой.

«Тихо-тихо-тихо», — предупредил Еловский неосторожную подругу.

Ведущие программы поспешили прервать прямое включение и продолжили сюжет.

«Ну, мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически», — невозмутимо отреагировали журналисты.

#украина #прямой эфир #технические неполадки #удаленка
В России могут начать установку алкозамков на автомобили
В России могут начать установку алкозамков на автомобили
Общество
15:56 | 30 мая
Россиянам напомнили о необходимом условии для "ухода" коронавируса из РФ
Россиянам напомнили о необходимом условии для "ухода" коронавируса из РФ
Общество
15:52 | 30 мая
Запуск автозавода "Аурус" состоится при участии Владимира Путина
Запуск автозавода "Аурус" состоится при участии Владимира Путина
Общество
15:38 | 30 мая