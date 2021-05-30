«Тихо-тихо-тихо». Голая женщина случайно попала в эфир украинского телеканала

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В эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную женщину. После инцидента ведущие новостной программы прервали трансляцию, сославшись на технические неполадки. Об этом сообщило издание УНИАН.

В вечернем выпуске журналисты телеканала «Украина» обсуждали прошедшую встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В какой-то момент они попытались связаться с российским коллегой Дмитрием Еловским, который является заместителем главного редактора телеканала «Дождь» . Однако собеседник из-за технических неполадок не услышал ведущих и не знал, что его подключили к прямому эфиру.

«Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу», — посетовал журналист.

После этого «оператор» Еловского попыталась найти причину перебоев со связью и перевернула камеру на себя — оказалось, что женщина за кадром была голой.

«Тихо-тихо-тихо», — предупредил Еловский неосторожную подругу.

Ведущие программы поспешили прервать прямое включение и продолжили сюжет.