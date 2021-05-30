Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Названа причина погони в Новосибирске, где инспектор ранил молодого человека

Происшествия
77

Названа причина погони в Новосибирске, где инспектор ранил молодого человека
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Экипаж ДПС отправился в погоню за Toyota Mark II в Новосибирске из-за отказа остановиться и тонировки иномарки, заявил источник в правоохранительных органах. 

Преследование закончилось стрельбой, передает сайт 360tv.ru. Легковушка остановилась, из салона выбежали несколько человек. Инспекторы задержали одного из них. Приятели пытались отбить 19-летнего парня, который хватал лейтенанта полиции за форму. Правоохранитель достал пистолет и случайно спустил курок, попав ему в голову.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В реанимации он скончался. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

#погоня #стрельба #новосибирск
Двух девочек госпитализировали после взрыва батута в Барнауле
Двух девочек госпитализировали после взрыва батута в Барнауле
Происшествия
14:29 | 30 мая
Жителям Израиля сообщили о запрете на посещение России
Жителям Израиля сообщили о запрете на посещение России
Общество
14:14 | 30 мая
В России зарегистрировано максимальное число смертей от COVID-19 с конца марта
В России зарегистрировано максимальное число смертей от COVID-19 с конца марта
Общество
14:12 | 30 мая