Названа причина погони в Новосибирске, где инспектор ранил молодого человека

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Экипаж ДПС отправился в погоню за Toyota Mark II в Новосибирске из-за отказа остановиться и тонировки иномарки, заявил источник в правоохранительных органах.

Преследование закончилось стрельбой, передает сайт 360tv.ru. Легковушка остановилась, из салона выбежали несколько человек. Инспекторы задержали одного из них. Приятели пытались отбить 19-летнего парня, который хватал лейтенанта полиции за форму. Правоохранитель достал пистолет и случайно спустил курок, попав ему в голову.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В реанимации он скончался. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.