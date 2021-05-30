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Политолог объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским на встрече с Путиным

Политика
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Политолог объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским на встрече с Путиным
Global Look Press  / Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает Крым российским только через несколько месяцев. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным и после нее Лукашенко не делал заявлений о принадлежности Крыма, чтобы никто не подумал, что они сделаны под "давлением". Минск получил от Москвы финансовую поддержку.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли — мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаете Крым российским", — говорится на сайте 360tv.ru.

Марков добавил, что такие "стратегические решения о признании Крыма частью России" будут приниматься в закрытом формате. Скорее всего, это произойдет через несколько месяцев, когда Лукашенко поймет, что Запад не станет менять отношение к Белоруссии. У главы государства еще "есть надежда на то, что что-то поменяется, и он сможет балансировать".

#путин #крым #лукашенко #марков
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