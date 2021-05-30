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Спрос на российский препарат от COVID-19 "Cпутник V" оказался ажиотажным

Общество
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Спрос на российский препарат от COVID-19 «Cпутник V» оказался ажиотажным
Global Look Press  / Ashraf Amra Source/ Keystone Press Agency

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вызвала в мире ажиотажный спрос, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина от COVID-19 "Спутник V" подтвердила свою высокую эффективность и безопасность, отметил Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-1". По его словам, спрос на российский препарат от коронавируса вызван его хорошими результатами по самым важным показателям. Эффективность "Спутника V" подтверждена не только в России. Успешное применение препарата также отмечается в таких странах, как Мексика, Венгрия, Аргентина и во многих других государствах.

#вакцина #коронавирус #Спутник V
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