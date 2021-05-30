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Фото с купанием Лукашенко в Черном море появилось в Сети

Политика
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Фото с купанием Лукашенко в Черном море появилось в Сети
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Белорусский президент Александр Лукашенко окунулся в Черное море после соответствующего предложения российского коллеги Владимира Путина.

Накануне Лукашенко и Путин встретились на переговорах в Сочи. Президент РФ отметил хорошую погоду в городе и посоветовал собеседнику окунуться в море. Глава Белоруссии оценил эту инициативу и напомнил о приближающихся выходных.

В итоге белорусский лидер принял предложение Владимира Путина и все-таки искупался в Черном море. В Сети опубликовали фото с президентом республики. По данным журналистов, температура воды составила +16 градусов.

#путин #черное море #лукашенко
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