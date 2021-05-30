Володин рассказал о выполнении указов Путина

politexpert.net / politexpert.net

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил прогресс выполнения указов президента России Владимира Путина, которые он дал в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, в мае текущего года депутаты Госдумы приняли один из ключевых законов, который предусматривает пособия для детей, выплаты беременным и больничные на детей до семи лет.

"Закон, принятый в рамках реализации послания президента РФ. Речь идет о трех новых мерах адресной поддержки семей с детьми", — сказал он.

Кроме того, Володин добавил, что право на выплату имеют, в том числе — родители, получающие алименты по решению суда. Возраст ребенка должен быть от восьми до 16 лет включительно. Вместе с тем среднедушевой доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума, резюмировал он.