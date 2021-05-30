Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Володин рассказал о выполнении указов Путина

Политика
99

Володин рассказал о выполнении указов Путина
politexpert.net  / politexpert.net

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил прогресс выполнения указов президента России Владимира Путина, которые он дал в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, в мае текущего года депутаты Госдумы приняли один из ключевых законов, который предусматривает пособия для детей, выплаты беременным и больничные на детей до семи лет.

"Закон, принятый в рамках реализации послания президента РФ. Речь идет о трех новых мерах адресной поддержки семей с детьми", — сказал он.

Кроме того, Володин добавил, что право на выплату имеют, в том числе — родители, получающие алименты по решению суда. Возраст ребенка должен быть от восьми до 16 лет включительно. Вместе с тем среднедушевой доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума, резюмировал он.

#путин #володин #указ
Володин рассказал о выполнении указов Путина
Володин рассказал о выполнении указов Путина
Политика
12:56 | 30 мая
В Британии хотят создать спецотряд охотников за "летающими тарелками"
В Британии хотят создать спецотряд охотников за "летающими тарелками"
Армия
12:54 | 30 мая
В Госдуме назвали устаревшим подходом призыв ЕП об ужесточении санкций против России
В Госдуме назвали устаревшим подходом призыв ЕП об ужесточении санкций против России
Политика
12:51 | 30 мая