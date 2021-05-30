В Британии хотят создать спецотряд охотников за «летающими тарелками»

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Великобритания готова создать специальный отряд, который будет осуществлять охоту за НЛО, передает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в минобороны страны.

Недавно в Сети был опубликован видеоролик, на которым американскими моряками был запечатлен некий летающий объект. После этого в Вашингтоне заявили о намерениях всерьез заняться изучением "летающих тарелок". Вслед за Пентагоном такое желание возникло и у британцев.

В Великобритании хоть и выразили готовность создать специальный отряд охотников за "летающими тарелками", но все же требуют от США хотя бы пару доказательств существования этих объектов. Если удастся получить факты визитов НЛО, то Лондон в течение месяца соберет соответствующий отряд и вооружит его для охоты за признаками другой цивилизации.

Отмечается, что Пентагон планирует представить свой доклад по "летающим тарелкам" в июне 2021 года. Вследствие таких новостей в Сети все чаще появляются рассказы американских военных о встречах с представителями внеземных поселений. О неопознанных объектах уже заявляли члены экипажа Военно-морских сил США и летчики американских ВВС.