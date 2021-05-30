В Госдуме назвали устаревшим подходом призыв ЕП об ужесточении санкций против России

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заявление главы Европарламента Давида Сассоли, что Евросоюзу необходимо ужесточить санкции против России, является устаревшим подходом, заявил депутат Антон Морозов.

По словам члена комитета Государственной думы РФ по международным делам, Российская Федерация давно находится под ограничительными мерами. Однако является большой и самодостаточной страной, которая вполне может проводить свою политику в интересах народа, пишет RT.

"Это устаревший подход<...>Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнеров", — подчеркнул Морозов.

Кроме того, он отметил, что российская сторона хотела бы выстраивать дружественные отношения со всеми европейскими странами.