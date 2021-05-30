«Извини-подвинься». Сатановский раскритиковал «Белавиа» за отказ летать в Крым

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Отказ белорусской авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы в Крым — не что иное, как следствие «многовекторной и хитровымудренной» политики главы республики Александра Лукашенко. Такое мнение в Telegram-канале «Армагеддоныч» выразил политолог Евгений Сатановский.

Ранее в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания пока не собирается совершать полеты на полуостров.

«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть, — отметил он.

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Кроме того, Чергинец обратил внимание на коммерческий вопрос: когда Крым входил в состав Украины, «Белавиа» летала туда с перерывами.

«То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — поделился гендиректор авиакомпании.

Сатановский выразил уверенность, что подобную команду уполномочен давать лишь Лукашенко, которого Россия поддерживает «на всех направлениях» на протяжении нескольких десятков лет. В свою очередь Минск едва ли отвечает Москве взаимностью.

«Интересное у нас получается "союзное государство". Как, впрочем, всегда со всеми союзниками и бывает. Когда от тебя что-то надо, так все сразу союзники, а то и братья. Как тебе — извини-подвинься. <…> Многовекторный у нас сосед, Лукашенко. Хитровымудренный. И нашим, и вашим, и ближним, и дальним <…>» — констатировал политолог.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Кроме того, Сатановский обратил внимание, что за последнее время отношения между Украиной и Белоруссией сильно ухудшились. Однако Минск по-прежнему запрещает «летать своим в Крым».

«Может ли это вдруг закончиться внезапным взрывом подлинной любви и искреннего братства? Ага-ага, конечно. Интересно, какова вероятность такого исхода? 1%? Меньше? Ну, поглядим. Может, конечно, она — просто ноль, на что все больше похоже», — дал неутешительный прогноз эксперт.

Политический курс Лукашенко Сатановский объяснил на примере экс-председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата, который (как шутили арабы) во время паломничества в Мекку бросал в сторону дьявола на один камень меньше, чем положено.

«Зачем, дескать, даже с ним: иблисом, шайтаном, "отцом лжи" портить отношения до конца? Ничего не напоминает? Так и Батька во время своих паломничеств, то в Москву, то в Сочи. Хоть один-единственный камушек в огород тех, кто его снести пытается, окончательно крест на нем поставив, придержит в рукаве, не бросит», — подытожил политолог.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Ранее авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы на Украину. До конца августа полеты не будут совершаться в Киев, Одессу, Львов, Харьков, а также в обратном направлении. До этого киевские власти запретили использовать воздушное пространство страны самолетами, зарегистрированными в Белоруссии.