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НМ ЛНР: украинская армия препятствует работе СММ ОБСЕ в Донбассе

Армия
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НМ ЛНР: украинская армия препятствует работе СММ ОБСЕ в Донбассе
facebook.com/GeneralStaff.ua  / Генеральный штаб ВСУ

Подразделения ВСУ продолжают создавать искусственные препятствия для работе представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявили в Народной милиции ЛНР.

Представители военного ведомства республики утверждают, что ВСУ мешают работе сотрудников миссии в регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинские военные подавляют сигналы управления и навигации беспилотников ОБСЕ.

"Силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, осуществляя подавление сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии", — говорится в официальном заявлении Народной милиции ЛНР.

По словам представителя ведомства, за неделю разведка ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы ВСУ в частично контролируемом Киевом Золотом и полностью подконтрольном ВСУ Артемовске.

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