Стало известно местонахождение задержанного в Минске Романа Протасевича

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Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО КГБ Белоруссии. Родственники молодого человека отправили туда передачу.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская объяснила, что дала подписку о неразглашении и не может раскрывать данные о местонахождении подзащитного и статье, по которой он обвиняется. Однако она подтвердила информацию, что семья задержанного передала для него посылку в СИЗО КГБ.

Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу задержали в минском аэропорту. Самолет, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о "минировании". В эфире государственного канала "Беларусь 1" показали видео, на котором основатель Nexta заявляет, что дает признательные показания по делу о массовых беспорядках.