Россиянам рассказали, как стресс влияет на режим питания

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Уровень стресса зависит от переедания или голодания, рассказала диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

В результате неврозов люди иногда садятся на диеты или берут за основу рацион человека, которому подражают, рассказала Григорян в эфире радиостанции "Говорит Москва". Стресс может быть вызван личными, политическими причинами, как, например, в ситуации с коронавирусом. Чтобы не набрать лишние килограммы, не обязательно садиться на диету, отметила врач. На килограмм веса нужно съедать один грамм белков, треть из которых должна быть растительной.

Также в рацион лучше включить бобовые и соевые, так как они содержат полезную для иммунитета серу. Стресс лучше сублимировать в физическую работу. Например, пробежать несколько этажей по лестнице после неприятной ситуации на работе.