Азаров назвал дураком посла Украины в ФРГ после слов о выплате репараций со стороны РФ

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

На Украине назвали условие для примирения с Россией. Для этого Москва должна не только уйти из Донбасса и вернуть полуостров Крым, но и выплатить Киеву репарации. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

По словам Мельника, компромисс между двумя странами «возможен», однако перед этим важно решить несколько вопросов. Причем ключ к примирению сторон, продолжил посол, находится «по-прежнему в руках [президента России Владимира — прим. ред.] Путина».

«Россия должна уйти из Донбасса и вернуть Крым. Территориальный суверенитет Украины должен быть восстановлен. После этого Россия должна восстановить разрушенные области, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства», — поделился мыслями дипломат.

министерство курортов и туризма Крыма /

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» бывший премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров резко раскритиковал требования киевской стороны. Собеседник издания посетовал на то, что сейчас послами становятся по воле случая.

«Выступления всяких дураков даже комментировать не хочется. Что ж всякие глупости комментировать. Послами сейчас работают случайные люди. Если каждого комментировать… даже заниматься этим не хочется», — был категоричен Азаров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к переговорам с Владимиром Путиным, однако тоже выдвинул условие: на встрече должны обсуждаться интересующие государство темы — Крым и Донбасс.

«Я уверен, что если эта встреча состоится [президентов России и Украины], то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы», — не сомневается Кулеба.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «никто не будет никогда ни с кем обсуждать» вопрос принадлежности Крыма. По его словам, Путин готов вести переговоры с коллегой Владимиром Зеленским лишь относительно сотрудничества по полуострову.

Ранее «ПС» обсудила с политологом Ростиславом Ищенко, почему США в очередной раз запретили ведомствам и министерствам признавать суверенитет России над Крымом. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается оставить себе поле для маневра на грядущей встрече между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.