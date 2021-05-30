Во Франции проходит спецоперация по поиску вооруженного стрелка

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Сотрудники полиции занимаются поисками мужчины, который стрелял в жандармов, передают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на воскресение, 30 мая. Полицейский патруль вызвали в квартиру, где вспыхнул конфликт на почве ревности. В жандармерии отметили, что вооруженный 30-летний мужчина набросился на нового ухажера своей экс-подруги. Увидев прибывших на место правоохранителей, он несколько раз выстрелил в их сторону и скрылся.

Префект Дордони в связи со стрельбой призвал местных жителей не покидать свои дома. В спецоперации по поимке злоумышленника участвуют более 200 военных и жандармов, задействованы также два вертолета.