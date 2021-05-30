Первую темнокожую женщину на посту мэра Чикаго обвинили в расовой дискриминации

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Белый журналист Томас Катеначчи подал в суд на мэра Чикаго Лори Лайтфут из-за расовой дискриминации.
По словам представители СМИ, градоначальник давала интервью только темнокожим журналистам, а на его просьбы отвечала отказом. Соответствующий иск был подан в федеральный суд Чикаго.
Лайтфут является первой темнокожей женщиной на посту главы американского мегаполиса. Мэр отвергает любые предположения о том, что она подвергает сомнению честность белых репортеров в освещении связанных с ней событий.
Ранее президент США Джо Байден оценил положение афроамериканцев в стране. Глава Белого дома признал, что в некоторых сферах жизни Америки можно увидеть примеры системного расизма.