При падении самолета в штате Теннесси погибли семь человек

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Небольшой легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро, расположенное неподалеку от аэропорта, в штате Теннесси. Жертвами крушения стали семь человек.

По предварительным данным, на борту находились семь человек, все они признаны погибшими, сообщается на сайте администрации округа Резерфорд. Самолет совершал полет из Теннесси в штат Флорида, указано в бортовом журнале.

Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета. Причина падения самолета выясняется. На место происшествия прибыли аварийные службы. В связи с произошедшей трагедией начато расследование.