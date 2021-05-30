Египет не смог договориться с Evergreen о сумме компенсации за пробку в Суэцком канале

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Египетский суд 20 июня вынесет решение по контейнеровозу Ever Given, который на шесть дней заблокировал Суэцкий канал в марте 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления канала.

Уточняется, что суд Исмаилии отложил слушание по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией Shohei Kisen, чтобы стороны могли «продолжить переговоры и прийти к мировому соглашению».

Власти канала собираются изучить встречные предложения судовладельцев и фрахтователей судна с учетом новых данных.

«Юристы компании, владеющей судном, также запросили отсрочку из-за несогласия с выставленной суммой компенсации», — передает агентство заявление пресс-службы.

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23 мая египетский суд продлил срок задержания контейнеровоза. Судно официально взяли под арест, поскольку власти канала не смогли сразу получить компенсацию за простой судов и финансовые потери водной артерии.

Инцидент с 400-метровым контейнеровозом произошел 23 марта. Корабль, шедший под панамским флагом, направлялся в порт Роттердам (Нидерланды), однако из-за сильного ветра и песчаной бури сел на мель, перегородив южную часть Суэцкого канала.

В регионе моментально образовалась пробка — за шесть дней не смогли продолжить путь более 400 судов. Администрация канала возложила ответственность на капитана контейнеровоза, запросив от владельца корабля $916 млн. за ущерб и снятие Ever Given с мели.

Сумма компенсации была уменьшена до $550 млн, однако японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, готова заплатить лишь $150 млн.