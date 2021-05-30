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Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге выросло более чем на 10%

Общество
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Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге выросло более чем на 10%
Невские Новости  / Анна Карпова

Количество новых коронавирусных пациентов в Северной столице за последние семь дней выросло на 14,28%, сообщают городские медицинские службы.

Суточная госпитализация взрослых выросла на 6,05%, следует из доклада межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID. Сейчас в городе для коронавирусных пациентов развернуто 5992 койки, передает портал МР7.

Всего за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 14,28%, говорится в сообщении совета. Согласно статистике, первую фазу вакцинации препаратом "КовиВак" прошли 1737 горожан. Еще 10 572 человек полностью вакцинировались "ЭпиВакКороной" и 560 826 человек закончили цикл вакцинации "Спутником V".

#петербург #коронавирус #COVID-19
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