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Американские сенаторы планируют встречу с Тихановской

Политика
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Американские сенаторы планируют встречу с Тихановской
tsikhanouskaya.org  / Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с американскими сенаторами на следующей неделе.

Мероприятие состоится в Литве. Американские конгрессмены собираются обсудить детали инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, в результате которого был задержан один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Стоит отметить, что ресурс признан экстремистским на территории Белоруссии по решению суда.

В преддверии встречи член верхней палаты Конгресса США Роб Портман выразил поддержку белорусскому народу. Кроме того, чиновник призвал Белый дом и Брюссель ввести санкции против ответственных за инцидент с посадкой воздушного судна.

#сша #белоруссия #Тихановскаяа
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