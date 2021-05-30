Американские сенаторы планируют встречу с Тихановской

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с американскими сенаторами на следующей неделе.

Мероприятие состоится в Литве. Американские конгрессмены собираются обсудить детали инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, в результате которого был задержан один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Стоит отметить, что ресурс признан экстремистским на территории Белоруссии по решению суда.

В преддверии встречи член верхней палаты Конгресса США Роб Портман выразил поддержку белорусскому народу. Кроме того, чиновник призвал Белый дом и Брюссель ввести санкции против ответственных за инцидент с посадкой воздушного судна.