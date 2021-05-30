В Татарстане разрешили ночную работу кафе и ресторанов, где персонал привит от COVID-19

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Власти Татарстана разрешили кафе и ресторанам работать с 24:00 до 06:00 при условии, что все сотрудники общепита прошли процедуру вакцинации.

Сотрудники заведений общественного питания, которые прошли полную процедуру вакцинации, могут не носить маски на территории этих помещений. Также их освободят от измерения температуры тела каждые четыре часа. Владельцам заведений рекомендовали организовать доставку персонала к месту работы, чтобы снизить уровень контакта с другими людьми.

"Разрешение выдается при условии вакцинации всех сотрудников за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания", — заявила главный санитарный врач Республики Татарстан Марина Патяшина.

Руководство кафе и ресторанов должно предоставить сертификаты о вакцинации всех сотрудников. Роспотребнадзор проверит их через федеральный регистр привитых.