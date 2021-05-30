Новосибирский СК опроверг гибель пострадавшего при задержании мужчины

Невские Новости / Мурашова Кристина

Следственный комитет опроверг смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе.

Экстренные службы ранее сообщали, что сибиряк скончался в больнице. СК по Новосибирской области, в свою очередь, отметил, что пострадавший жив и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Инспекторы ДПС пытались проверить автомобиль Toyota, который не выполнил требование об остановке и продолжил движение. В связи с этим правоохранители начали преследование транспортного средства. Машина припарковалась у придорожной гостиницы, а ехавшие в ней мужчины попытались скрыться и оказали сопротивление.