Собянин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников

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Наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, по словам столичного градоначальника, свою роль сыграл то, что многие около десяти дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники. А к врачам направились уже, дождавшись рабочих дней.

Повышенная заболеваемость также связана с весенним эпидемиологическим сезоном, когда жители традиционно чаще болеют. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала Россия-1.