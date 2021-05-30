Профайлер Анищенко оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Анализ поведения президента Белоруссии во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в Сочи указал на определенные выводы, заявил профайлер Илья Анищенко.

Специалист пришел к мнению, что ситуация с задержанием блогера Романа Протасевича в Минске беспокоит белорусского лидера куда меньше, чем запрет на полеты авиакомпании "Белавия".

Когда Лукашенко обещал предоставить некие документы оправдывающие задержание подозреваемого, Анищенко отметил закрытую позу президента и холодный тон. В то же время было заметно, что он испытывает стресс во время обсуждения этого вопроса.

При обсуждении запретов на полеты "Белавии" эмоции Лукашенко кардинально изменились, рассказал профайлер. Его открытая поза и активная жестикуляция показали настоящий интерес к обсуждаемой теме. Вместе с тем белорусский лидер уделил немало времени этому вопросу, заявил Анищенко.