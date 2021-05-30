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Британские спецслужбы допустили вероятность лабораторной утечки COVID-19

Общество
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Британские спецслужбы допустили вероятность лабораторной утечки COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Разведка Великобритании не исключила вариант возникновения коронавируса из китайской лаборатории в Ухане. Об этом сообщили в The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Издание также ссылается на заявление сотрудника американских спецслужб. Собеседник агентства выразил обеспокоенность вероятным развитием событий: он считает, что если найти место возникновения коронавируса не удастся, то "это может повториться снова".

Также в недавнем исследовании британских и норвежских исследователей заявлялось, что именно китайские ученые разработали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Однако официальный Пекин не раз опровергал обвинения о намеренном создании коронавируса.

#великобритания #китай #спецслужбы #коронавирус #ухань
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