Британские спецслужбы допустили вероятность лабораторной утечки COVID-19

Федеральное агентство новостей /

Разведка Великобритании не исключила вариант возникновения коронавируса из китайской лаборатории в Ухане. Об этом сообщили в The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Издание также ссылается на заявление сотрудника американских спецслужб. Собеседник агентства выразил обеспокоенность вероятным развитием событий: он считает, что если найти место возникновения коронавируса не удастся, то "это может повториться снова".

Также в недавнем исследовании британских и норвежских исследователей заявлялось, что именно китайские ученые разработали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Однако официальный Пекин не раз опровергал обвинения о намеренном создании коронавируса.