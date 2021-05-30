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Задолженность по дебетовым картам с овердрафтом выросла в 3,4 раза в России

Экономика
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Задолженность по дебетовым картам с овердрафтом выросла в 3,4 раза в России
pixabay.com  / 

Активное использование дебетовых карт с овердрафтом среди россиян в апреле превысило показатель задолженностей в 3,4 раза.

Об этом рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс". Открытие овердрафта осуществляется банками России. Потребитель имеет право распоряжаться средствами так, как хочет, однако в дальнейшем ему потребуется вернуть свой долг, передает "Прайм".

Денежные кредитные организации в прошлом месяце решили увеличить выдачу дебетовых карт с овердрафтом почти в три раза. При этом лимит кредитки вырос на четверть. В результате этого выросли задолженности населения.

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