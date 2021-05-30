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МВД России сообщило о 230 ложных "минированиях" зданий за 2021 год

Общество
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МВД России сообщило о 230 ложных «минированиях» зданий за 2021 год
ва.мвд.рф  / Волгоградская академия МВД

Злоумышленники в этом году оставили более 200 ложных сообщений о "минировании" зданий на территории России, сообщают представители МВД.

Данные показатели ниже почти на 3% по сравнению с результатами прошлого года. Больше всего из-за ложных сообщений о минировании страдают школы, магазины, вокзалы и больницы. Гражданин, который неудачно пошутил, может отправиться на 10 лет в места лишения свободы.

Ранее полицейские арестовали жителя Санкт-Петербурга из-за сообщения о ложном минировании одного из учебных заведений города. Сейчас он находится под стражей.

#россия #мвд #минирование
МВД России сообщило о 230 ложных "минированиях" зданий за 2021 год
МВД России сообщило о 230 ложных "минированиях" зданий за 2021 год
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