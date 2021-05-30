Вильфанд назвал срок прихода «настоящего лета» в ЦФО

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Лето в регион Центрального федерального округа придет к концу рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, температура воздуха до 25 градусов тепла в дневное время суток установится в конце недели, что может сигнализировать о начале лета. Потепление будет происходить постепенно с 1 июня, отметил Вильфанд.

Ощущение солнечного тепла появится уже в первые летние дни. Дальше температура воздуха будет ежедневно расти по одному-два градуса тепла, передает ТАСС.