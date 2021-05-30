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Врач Воробьев назвал полезные лекарства для летней аптечки

Общество
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Врач Воробьев назвал полезные лекарства для летней аптечки
Федеральное агентство политических новостей  / Валерия Покидова

Человек с определенными болезнями должен запастись индивидуальными лекарствами, но также в личной аптечке для путешествия важно иметь и пластыри, бинты и анальгин.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Для предотвращения так называемой "диареи путешественника" важно иметь с собой противодиарейный препарат и средство для восстановления водно-электролитного баланса, отметил Воробьев. По его словам, для защиты от солнца идеально подойдут препараты для уменьшения образования рубцов, прекрасно помогающие при ожогах, информирует радио Sputnik.

#врач #аптечка #терапевт
Врач Воробьев назвал полезные лекарства для летней аптечки
Врач Воробьев назвал полезные лекарства для летней аптечки
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