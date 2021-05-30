США признали потерю статуса морской сверхдержавы

wikipedia.org / Petty Officer 2nd Class Amanda Gray

Вашингтон перестали считать столицей одной из супердержав на море. Судостроительная отрасль США, военно-морской и торговый флот сегодня переживают серьезный упадок.

Авторы материала, опубликованного на страницах National Review, напомнили об исторической зависимости американской экономики от морского судоходства и торговли, что определяло вектор развития страны. Что касается ВМС США, то они были созданы в первую очередь для того, чтобы защищать торговые пути из Европы в открытую Северную Америку. Специально для этого все побережье США заняли судостроительные верфи, занимавшиеся ремонтом и постройкой судов.

Но сейчас ввиду прекращения субсидирования этой сферы, отрасль постепенно пришла в упадок. На территории США остались всего две верфи, занимающиеся строительством эсминцев, и две, специализирующиеся на постройке подводных крейсеров.

Россия и Китай, наоборот, преуспели в данных сферах, и уже стремятся стать абсолютными лидерами на море, вкладывая туда значительные средства. Для того, чтобы вернуть себе статус морской сверхдержавы, Вашингтону необходимо заняться разработкой стратегии реконструкции верфей, а также нарастить усилия в мировой экономике судоходства, резюмировали авторы статьи в National Review.