Авиаперевозчик Белоруссии «Белавиа» пока не планирует летать в Крым

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Авиакомпания "Белавиа" на сегодняшний день не рассматривает возможность организации регулярных рейсов в Крым. Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Игорь Чергинец.

Данное решение представитель "Белавиа" озвучил в эфире программы "Соловьев LIVE". Главный авиаперевозчик Белоруссии и раньше не стремился расширять свою географию полетов до Симферополя. Решение отказаться от полетов в Крым не означает, что в ближайшем будущем ситуация не поменяется.

Санкции Запада в отношении Белоруссии растут с каждым днем. Поэтому, нельзя исключать вероятность сотрудничества России с белорусскими коллегами по вопросам открытия маршрута в аэропорт Симферополя.