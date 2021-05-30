Соловьев напомнил о «ядерной бомбе Путина» для Европы

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Российский журналист Владимир Соловьев напомнил о статье нидерландского издания AD, писавшее в 2016 году о ядерной бомбе, которую "РФ скинет на Европу".

Корреспондент газеты Боб ван Хует писал, что пообщался с генералами НАТО по поводу потенциальной войны с Россией, которая может произойти в 2017 году. Тогда все они как один заявили, что это единственный актуальный вопрос для военнослужащих западных стран, так как российский лидер Владимир Путин "может отчебучить странные штуки".

Историк Владимир Корнилов запостил эту статью в своих соцсетях, а теперь, спустя пять лет прокомментировал.

"А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?", — написал он.

Аудитория Соловьева тоже отреагировала на публикацию. Многие из них восприняли статью юмором. Один комментатор, например, посмеялся над фамилией автора сообщения. По его словам, какая фамилия, такой и прогноз.