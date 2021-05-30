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Власти Великобритании планируют построить новую королевскую яхту

Общество
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Власти Великобритании планируют построить новую королевскую яхту
wikipedia.org  / Myles Cullen / Public Domain

Новая королевская яхта, которую намерена построить власть Великобритании, может быть названа в честь умершего супруга Елизаветы II принца Филипа.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. По информации агентства РА, судно станет преемником яхты королевской семьи Britannia, которую "списали" еще в 1997 году.

Главный представитель королевской семьи лично принимал участие в создании дизайна бывшего флага Britannia. Начало строительных работ запланировано на 2022 год, продолжительность которых будет равняться четырем годам. На данный проект будет выделено около 284 млн долларов.

#великобритания #яхта #принц филипп
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