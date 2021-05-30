Гидрометцентр предупредил ряд регионов РФ о грядущих заморозках

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Заморозки прогнозируются в центре Европейской России, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае период похолоданий сменит жара. Столбики термометров в этих регионах могут подниматься до 33 градусов выше нуля. Однако потом также могут наступить резкие заморозки.

"Еще более интенсивные заморозки на юге Сибирского федерального округа - от минус 5 до минус 7 градусов", — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, будущую погоду можно смело назвать "легкими морозами". Вильфанд добавил, что похолодание до минус семи градусов по Цельсию ожидается и в Хакасии.