Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Гидрометцентр предупредил ряд регионов РФ о грядущих заморозках

Общество
94

Гидрометцентр предупредил ряд регионов РФ о грядущих заморозках
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Заморозки прогнозируются в центре Европейской России, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае период похолоданий сменит жара. Столбики термометров в этих регионах могут подниматься до 33 градусов выше нуля. Однако потом также могут наступить резкие заморозки.

"Еще более интенсивные заморозки на юге Сибирского федерального округа - от минус 5 до минус 7 градусов", — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, будущую погоду можно смело назвать "легкими морозами". Вильфанд добавил, что похолодание до минус семи градусов по Цельсию ожидается и в Хакасии.

#россия #погода #гидрометцентр #вильфанд
Гидрометцентр предупредил ряд регионов РФ о грядущих заморозках
Гидрометцентр предупредил ряд регионов РФ о грядущих заморозках
Общество
02:21 | 30 мая
США и ЕС подтвердили свою приверженность позиции по отношению к России
США и ЕС подтвердили свою приверженность позиции по отношению к России
Политика
02:17 | 30 мая
Пушков увидел опасность в падении превосходства США на мировой арене
Пушков увидел опасность в падении превосходства США на мировой арене
Политика
01:42 | 30 мая